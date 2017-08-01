Российские туристы купили авиабилеты на Алтай за почти полмиллиона

Полет бизнес-классом стоит от 140 до 200 тыс. рублей на человека. При этом altapress.ru дешевые билеты на август по этому направлению можно найти за 31-32 тыс. рублей на человека в эконом-классе.

Эксперты Biletix отметили, что дороже всего россиянам выходит путешествие по своей стране.

Самые дешевые авиабилеты, которые российские туристы купили эти летом, были на международном рейсе из польского города Познань в украинский Львов. Перелет для одного человека стоил 1 539 рублей.