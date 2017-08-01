Российские туристы купили авиабилеты на Алтай за почти полмиллиона

Российские туристы купили авиабилеты из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск за 404 606 рублей. Об этом эксперты онлайн трэвел-агенства Biletix рассказали газете "Комсомольская правда". Каждый авиабилет обошелся туристам в 202 303 рубля. Путешественники-рекордсмены летели бизнес-классом.
Полет бизнес-классом стоит от 140 до 200 тыс. рублей на человека. При этом altapress.ru дешевые билеты на август по этому направлению можно найти за 31-32 тыс. рублей на человека в эконом-классе.
Эксперты Biletix отметили, что дороже всего россиянам выходит путешествие по своей стране.
Самые дешевые авиабилеты, которые российские туристы купили эти летом, были на международном рейсе из польского города Познань в украинский Львов. Перелет для одного человека стоил 1 539 рублей.
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