Власти Крыма пытаются хоть как-то привлечь охладевших российских туристов

По данным Ростуризма, на 16 июня, в Крыму отдохнуло 1,174 млн туристов против 1,221 млн в прошлом году, то есть на 3,8% меньше. В Ассоциации туроператоров отмечают, что в конце мая продажи турпакетов в Крым упали аж на 30% по сравнению с прошлогодним периодом. Однако это спад в сегменте организованного туризма, в целом же падение турпотока в районе 4%.

Эксперты говорят, что за последние два года Крыму удалось привлечь 3,5 млн новых российских туристов к 2 млн постоянных. Однако он пока не смог зацепить этих новых клиентов надолго. Крым мечтает о росте турпотока благодаря будущему Керченскому мосту, ведь текущий туристический сезон грозит оказаться провальным. А все из-за того, что "успехи прошлого сезона в Крыму "вскружили" голову многим местным отельерам", считают в АТОР. Владельцы местных гостиниц резко подняли цены, надеясь, видимо, на продолжение прошлогодней тенденции.

В этом году со спадом туристов столкнулся не только Крым, но и все Черноморское побережье России. Открытие Турции все-таки сделало свое дело, да и погода на российском побережье в этом году не радует.

По мнению представителя туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, Крым ждет снижение турпотока в этом году на 20–25%. То есть он упадет ровно настолько, насколько в прошлом году вырос.