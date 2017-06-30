Власти Крыма пытаются хоть как-то привлечь охладевших российских туристов

Власти Крыма рассчитывают сохранить турпоток на уровне прошлого года, но уже стало понятно, что республика не повторит рекордных результатов 2016-го: статистика фиксирует падение спроса на отечественный продукт и рост популярности отдыха за рубежом, об этом рассказал "Взгляду" глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По данным Ростуризма, на 16 июня, в Крыму отдохнуло 1,174 млн туристов против 1,221 млн в прошлом году, то есть на 3,8% меньше. В Ассоциации туроператоров отмечают, что в конце мая продажи турпакетов в Крым упали аж на 30% по сравнению с прошлогодним периодом. Однако это спад в сегменте организованного туризма, в целом же падение турпотока в районе 4%.
Эксперты говорят, что за последние два года Крыму удалось привлечь 3,5 млн новых российских туристов к 2 млн постоянных. Однако он пока не смог зацепить этих новых клиентов надолго. Крым мечтает о росте турпотока благодаря будущему Керченскому мосту, ведь текущий туристический сезон грозит оказаться провальным. А все из-за того, что "успехи прошлого сезона в Крыму "вскружили" голову многим местным отельерам", считают в АТОР. Владельцы местных гостиниц резко подняли цены, надеясь, видимо, на продолжение прошлогодней тенденции.
В этом году со спадом туристов столкнулся не только Крым, но и все Черноморское побережье России. Открытие Турции все-таки сделало свое дело, да и погода на российском побережье в этом году не радует.
По мнению представителя туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, Крым ждет снижение турпотока в этом году на 20–25%. То есть он упадет ровно настолько, насколько в прошлом году вырос.
- В Алтайском крае могут пройти парламентские слушания по курортному сбору
- Российские туристы в турецком отеле украли 14 рулонов туалетной бумаги, алкоголь и цветы с корнями
- Дешевле, чем в Горном: топ-5 мест в Казахстане, куда ездят отдыхать жители Алтайского края
- В Белокуриху решено запустить регулярные авиарейсы из трех сибирских городов
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.