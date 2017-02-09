Российские туроператоры отказались от горящих туров

Туроператоры стараются минимизировать свои потери. Сейчас речь идет лишь о единичных случаях продажи туров за несколько дней до вылета. Причем цена на них может быть даже выше первоначальной.

По оценкам представителей туристического рынка, в 2014 году на горящие туры приходилось в среднем 15% продаж, сейчас речь идет максимум о 3-5%, пишет "Коммерсант". "Соответствующие запросы от клиентов остались, но подобрать по ним что-нибудь почти невозможно: стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30-40% выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот", — пояснил представитель компании "ОнлайнТур" Игорь Блинов. Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин отмечает, что еще прошлым летом агентам удавалось находить такие туры в Грецию, на Крит и внутренние курорты.

Блинов считает, что к исчезновению горящих туров привели изменения правил игры на рынке. "Теперь операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы", — объяснил он. Теперь понятие "горящие туры" несет в себе скорее маркетинговую нагрузку.

Директор департамента развития агентской сети BSI Group Татьяна Белова отмечает, что сейчас "гореть" могут единичные предложения, например, если клиент в последний момент отказался от путешествия в силу чрезвычайных обстоятельств. "И чтобы вернуть ему часть суммы, оператор или агенты могут перепродать эту путевку как горящую", — сказала она.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе называет в качестве причины отсутствие на текущем рынке массовых туристических направлений, например Египта, и снизившуюся комиссию турагентов. Раньше по горящим турам ее размер мог доходить до 30%, сейчас речь идет о 12-13%. Но она допускает, что летом 2017 года число горящих предложений может возрасти с учетом востребованности в этот период массовых сезонных направлений. Дмитрий Малютин предполагает, что рост продаж горящих туров может начаться после возвращения на массовый рынок Египта.

Но гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная настроена иначе. По ее мнению, ждать от туроператоров массового демпинга уже не стоит. Рынок сильно изменился, компании уже не готовы так рисковать и работать себе в убыток, как это было до 2014 года, пишет znak.com.

Справка

Резкий скачок популярности горящих туров начался в 2000-х годах, пика они достигли летом 2014 года. Тогда в ходе подготовки к летнему сезону многие крупные туроператоры переоценили будущий спрос организованных путешественников на поездки в Грецию. Впоследствии, не дождавшись существенного роста продаж, компании были вынуждены снижать цены. Это спровоцировало массовый демпинг на туристическом рынке, который впоследствии назывался одной из основных причин произошедшей летом 2014 года череды банкротств и последовавшего за этим кризиса доверия на рынке организованного туризма.