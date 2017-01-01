Российские учёные успешно протестировали вещество, замедляющее старение

Российские биологи показали, что молекула& SkQ1, открытая ими несколько лет назад, действительно замедляет старение организма, помогая митохондриям дольше и лучше работать.

Ученые проводили опыты на особой линии мышей, генетически предрасположенных к появлению случайных мутаций в ДНК митохондрий. Такие мыши живут крайне недолго по сравнению с обычными лабораторными грызунами около 280-290 дней вместо 2-3 лет. Накопление мутаций и разрушение митохондрий ведет к массовой гибели их клеток, преждевременному старению и смерти.

Получив таких мышей, ученые разделили их на две группы, одна из которых питалась нормальной диетой, а вторая диетой с добавлением SkQ1. Когда грызуны достигли восьмимесячного возраста, различия между представителями той и другой группы стали заметными.

Например, мыши из контрольной группы начали быстро терять вес, у них искривлялся позвоночник, они теряли волосы и в целом начинали вести себя, как пожилые особи. А грызуны, употреблявшие SkQ1, не проявляли типичных признаков старения еще как минимум 40-45 дней, благодаря чему их здоровая старость продлилась гораздо дольше, чем у первых мышей. В среднем, мыши, употреблявшие SkQ1, жили около 335 дней, тогда как особи из контрольной группы обычно дотягивали лишь до 290 дней.

В случае успеха исследований,лекарство от старости может появиться в аптеках через 2-3 года.