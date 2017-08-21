Российские ученые заявили, что "кровавые дожди" не грозят человечеству

В последнее время ускорилось развитие токсичных красных водорослей. Они могут адаптироваться к условиям и питаются всем подряд: как неорганическими веществами, так и органическими соединениями. Водорослям приходится потреблять эти удобрения, чтобы компенсировать отсутствие необходимого неорганического вещества. К такому выводу пришли ученые из Института цитологии РАН в Петербурге. Таким образом, любые условия являются подходящими для красных водорослей.

Из-за того что эти водоросли токсичны, их присутствие негативно сказывается для других живых организмов, проживающих в воде. Исследователи пытаются определить, по какой причине планктон начинает выделять яд. Они проводили наблюдения над водорослями в Балтийском море.

В течение исследования было решено лишить водорослей их основной пищи — неорганических веществ. Водоросли не погибли, а просто стали питаться органическими веществами, которые имеют в составе соединения азота. Именно поэтому Балтику захлестнула волна "кровавых" приливов.

Сейчас ученые создают модель, которая сможет предсказывать, когда и как водоросли будут репродуцироваться крайне активно. В таком случае, будет легко контролировать этот процесс.