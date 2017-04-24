Российские власти хотят по-новому оценивать эффективность губернаторов

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Сегодня, 08:17.
Политика

24 апреля в Совете Федерации обсудят систему оценки эффективности российских губернаторов. Действующая система, по мнению сенаторов, непрозрачна и непонятна для граждан, пишут "Известия".

Администрация Алтайского края.
Администрация Алтайского края. Фото: Михаил Хаустов.

Дмитрий Азаров,
председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству:

Есть официальные показатели эффективности социально-экономического развития региона: от демографии до привлечения инвестиций в основной капитал, по которым можно делать выводы избирателям об эффективной деятельности той или иной управленческой команды. Мы считаем, что это должно быть правилом для всех субъектов РФ и высших должностных лиц регионов.

ПО словам сенатора, публичное представление результатов деятельности региональных властей поможет созданию единой антикоррупционной системы в стране.

В проекте документа, представленного на рассмотрение членам Совфеда, сказано, что существующая система оценки эффективности органов исполнительной власти регионов должна быть пересмотрена, а новая система должна иметь баланс между экономикой и социальной сферой. Предлагается размещать результаты оценки деятельности на официальном сайте Минэкономразвития РФ, а также в госсистеме "Управление".

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