Российские власти хотят по-новому оценивать эффективность губернаторов

24 апреля в Совете Федерации обсудят систему оценки эффективности российских губернаторов. Действующая система, по мнению сенаторов, непрозрачна и непонятна для граждан, пишут "Известия".
Дмитрий Азаров,
председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству:
Есть официальные показатели эффективности социально-экономического развития региона: от демографии до привлечения инвестиций в основной капитал, по которым можно делать выводы избирателям об эффективной деятельности той или иной управленческой команды. Мы считаем, что это должно быть правилом для всех субъектов РФ и высших должностных лиц регионов.
ПО словам сенатора, публичное представление результатов деятельности региональных властей поможет созданию единой антикоррупционной системы в стране.
В проекте документа, представленного на рассмотрение членам Совфеда, сказано, что существующая система оценки эффективности органов исполнительной власти регионов должна быть пересмотрена, а новая система должна иметь баланс между экономикой и социальной сферой. Предлагается размещать результаты оценки деятельности на официальном сайте Минэкономразвития РФ, а также в госсистеме "Управление".
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