Российские власти хотят по-новому оценивать эффективность губернаторов

Есть официальные показатели эффективности социально-экономического развития региона: от демографии до привлечения инвестиций в основной капитал, по которым можно делать выводы избирателям об эффективной деятельности той или иной управленческой команды. Мы считаем, что это должно быть правилом для всех субъектов РФ и высших должностных лиц регионов.