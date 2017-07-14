Российские военные предупредили о новых ракетных запусках у берегов Сирии

Ракетные запуски могут пройти в восточном Средиземноморье 14, 19, 21, 26 и 28 июля, с 08.00 и 18.00 мск.

Этот же район моря ранее закрывался для проведения запусков ракет "Калибр" российских фрегатов "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодки "Краснодар".

Шесть крылатых ракет "Калибр" были запущены по позициям исламистов в Сирии 23 июня. По данным Минобороны, в результате были поражены пункты управления и склады вооружения боевиков ИГ в сирийской провинции Хама.

За запуском российских ракет наблюдали американские самолеты-разведчики P-8A Poseidon. Они произвели облет района пуска ракет на высоте 8 тыс. метров, пишет "Росбалт".