Российские военные предупредили о новых ракетных запусках у берегов Сирии

Российские военные готовят ракетные запуски у берегов Сирии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.
Ракетные запуски могут пройти в восточном Средиземноморье 14, 19, 21, 26 и 28 июля, с 08.00 и 18.00 мск.
Этот же район моря ранее закрывался для проведения запусков ракет "Калибр" российских фрегатов "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодки "Краснодар".
Шесть крылатых ракет "Калибр" были запущены по позициям исламистов в Сирии 23 июня. По данным Минобороны, в результате были поражены пункты управления и склады вооружения боевиков ИГ в сирийской провинции Хама.
За запуском российских ракет наблюдали американские самолеты-разведчики P-8A Poseidon. Они произвели облет района пуска ракет на высоте 8 тыс. метров, пишет "Росбалт".
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