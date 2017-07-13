Российские звезды до пластических операций и после

С приходом славы и успеха многие звезды хотят что-то изменить в своей внешности и охотно обращаются к пластическим хирургам. Сравните, как выглядели некоторые отечественные звезды ранее и как они выглядят сейчас.

Анна Хилькевич. Фото: СС0. Ксения Бородина. Фото: СС0. Ирина Шейк. Фото: СС0. Алекса. Фото: СС0. КэтиТопурия. Фото: СС0. Ольга Бузова. Фото: СС0. Светлана Лобода. Фото: СС0. Юлия Волкова. Фото: СС0. Маша Малиновская. Фото: СС0. Екатерина Варнава. Фото: СС0. Источник