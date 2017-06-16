Российских дипломатов перестали бесплатно пускать на пляжи штата Нью-Йорк

Сотрудники российской дипмиссии на протяжении несколько десятилетий получали абонементы для отдыха на пляжах города. Однако весной текущего года подобное положение дел перестало устраивать местного мэра Джо Саладино, который посчитал, что впредь россияне должны платить за отдых, так же как и остальные горожане. При этом градоначальник подчеркивает, что принятие решения никак не связано с напряженными отношениями двух государств, пишет ura.ru.

Как уточняет телеканал RT, на территории 300-тысячного города расположены четыре пляжа. Резиденты Ойстер Бэй могут заплатить 20 долларов за однодневный билет, либо купить сезонный абонемент за 60 долларов. Стоимость прохода на пляжи для нерезидентов составляет от 50 до 60 долларов.