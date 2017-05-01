Российских "Ночных волков" не пустили в Польшу по подозрению в экстремизме

Членов клуба "Ночные волки", основных организаторов и участников мотопробега "Дороги Победы — на Берлин", не пустили на территорию Польши. Мотоциклисты собирались провести мероприятия, посвященные памяти красноармейцев, погибших при освобождении этой страны от фашистских захватчиков.
В состоявшихся церемониях в Польше присутствовали только представители европейских отделений мотоклуба, в том числе Белоруссии, сообщил ТАССу представитель "Ночных волков" Евгений Строгов.
По словам Строгова, группу российских мотоциклистов не пропустили "по подозрению в причастности к экстремистской организации". В связи с этим группа македонского отделения "Ночных волков" планирует в ближайшее время выдвинуться в Польшу, чтобы оказать поддержку товарищам из России. "Мы отправляемся во вторник утром, наша группа будет состоять из 20 человек", — сообщил член "Ночных волков" Македонии Томас Свинарский.
Маршрут участников мотопробега "Дороги Победы — на Берлин" пролегает через Смоленск, Минск, Варшаву, Братиславу и Дрезден. Основные мероприятия запланированы в Берлине на 9 мая.
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