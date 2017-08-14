Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки

Министерство промышленности и торговли России предложило разрешить чиновникам получать подарки дороже 3 тыс. рублей при условии, что это изделия народных художественных промыслов (НХП), пишут "Известия".
Минпромторг разработал проект "дорожной карты" по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов. Министерство предлагает увеличить предельную стоимость подарков, которые можно дарить госслужащим и в рамках протокольных мероприятий, если презент относится к художественным промыслам. Для этого нужно внести изменения в Гражданский кодекс.
В Минпромторге считают, что ограничение подарков госслужащим стоимостью 3 тыс. рублей "сильно повредило" отрасли НХП.
"Многие производители — особенно холодного оружия, изделий из серебра — просят, чтобы эту норму для продукции народных художественных промыслов отменили или изменили сумму ограничения. Минпромторг будет просить правительство изменить для них это условие", — рассказала пресс-секретарь министра промышленности и торговли Залина Корнилова.
В Минтруда сказали, что данные предложения пока не поступали в ведомство и при поступлении будут рассмотрены в установленном порядке.
По словам председателя правления ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадия Дрожжина, представители отрасли уже давно пытались добиться, чтобы в рамках госзаказа для протокольных мероприятий закупались изделия народных промыслов, и такие подарки не ограничивались по цене.
Он уточнил, что из-за существующих ограничений качественные изделия народных художественных промыслов практически не закупаются, вместо них нередко приобретают дешевые импортные аналоги. По его словам, достойным подарком для мероприятий на высшем уровне могла бы стать лаковая художественная миниатюра (Федоскино, Палех, Холуй), жостовские подносы, гжель и т.п. Подобные подарки могут стоить в районе 10 тыс. рублей.
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