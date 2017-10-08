Эксперты: российский бюджет контролируют элиты

Такой вывод содержится в докладе экспертов Высшей школы экономики.

Речь идет о направлениях расходов бюджета, которые лоббируют те или иные группы интересов, пишет РБК.

Андрей Иванов,

директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития:

То, о чем они пишут, на самом деле происходит в любой абсолютно стране мира. Силовики лоббируют выделение расходов на силовые ведомства. Военно-промышленный комплекс заинтересован получать новые заказы. Естественно, деятели культуры хотят, чтобы больше денег выделялось на культуру, а региональные элиты думают о развитии своих регионов, для чего тоже, соответственно, нужны деньги. Другое дело, чтобы никакая из групп не переходила какую-то черту, то есть, например, чтобы лоббисты военно-промышленного комплекса не уговаривали высшее политическое руководство страны затевать какую-нибудь войну для того, чтобы получить новые заказы в ущерб вообще миру на земле и интересам собственной страны. Или, например, деятели культуры, если они не говорят о том, что надо отменить изучение в школе физики, математики, а показывать только за госcчет какие-то фильмы, покупать или ввести какие-нибудь дополнительные налоги на посещение кино и театров. Если грань никто не переходит, то общество развивается нормально и вполне естественно.

Правительство предлагает увеличить общие расходы на оборону в 2017 году на 179,6 млрд рублей, до 3,05 трлн рублей. Это 3,3% ВВП. Такие данные следуют из проекта поправок в бюджет, внесенных в Госдуму.

При этом расходы на все остальные направления, включая социальную политику, образование и здравоохранение, предлагается сократить в сумме на 54 млрд рублей. Несмотря на лоббирование определенными элитами своих направлений, диспропорции слишком велики, пишет bfm.ru.

Василий Колташов,

руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений:

Ничтожные расходы на медицину и образование в России связаны с тем, что лоббировать эти расходы, если мы говорим о лоббизме, некому, потому что в медицине у нас просто чисто бюрократические определенные структуры, а понимается медицина властями как просто какие-то виды благотворительности. В крайнем случае — как способ продвинуть лекарства. Еще хуже дело с образованием, потому что здесь, особенно в сфере высшего образования, нет никакого самоуправления. Просто никакого. То есть это исключительно бюрократические структуры, но бюрократические структуры, которые обслуживают исключительно важные потребности общества. Само общество на них не влияет, они с обществом тоже связаны очень слабо, но и получается так, что и они тоже воспринимаются чиновниками как вид благотворительности. Так или иначе, вообще весь бюджет разделен между какими-то группами интересов, так можно сказать. Но в конечном итоге все равно эти группы представляют, так или иначе, интересы страны, но здесь пропорции очень велики. В этом смысле с Высшей школой экономики можно согласиться.

Доходы федерального бюджета почти на 40% складываются из нефтегазовых поступлений. Центр развития ВШЭ посчитал, что оборона и безопасность зависят от нефтегазовой ренты на 40-50%, общегосударственные вопросы и национальная экономика — на 30%, социальная политика — на 20%, а образование, здравоохранение и ЖКХ — на 5-10%.

В 2000-е годы считалось, что граждане не интересуются, как расходуются бюджетные деньги, потому что они получают доходы от нефтяных ресурсов. Но в последнее время никакой нефтегазовой ренты простые люди не получают, от силы 20%, рассказала Наталья Акиндинова. По интегральному показателю результативности бюджетных расходов Россия находится на предпоследнем месте в выборке из 25 стран.



6 октября глава Минфина Антон Силуанов сказал, что экономика несет риски из-за увлечения оборонными расходами. "Как правило, оборонные расходы не носят производительного характера... Произведем танк, а на нем дальше не будешь пахать и приносить добавочный продукт", — сказал Силуанов, выступая перед студентами Финансового университета при правительстве.

Министр привел в пример проблемы, возникшие в СССР в конце 1980-х, когда бюджет увлекся оборонными расходами. Когда к этому добавилось снижение цен на нефть, произошел распад государства, отметил Силуанов.