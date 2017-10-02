Российский "депутат с золотыми каблуками" оказалась в шоке от обычного поезда

Депутат челябинской городской думы Марина Карелина возмутилась отсутствием спального вагона повышенной комфортности (СВ) в поезде "Екатеринбург-Новый Уренгой", сообщает ura.ru.
Она раскритиковала обыкновенное купе, в котором пришлось ехать.
"Биткоины? Блокчейны? Не, не знаю. В поезде Екатеринбург—Новый Уренгой нет СВ, розетка у бойлера одна на весь вагон и на матрасах еще Дарвин с обезьянками спал…", — написала депутат у себя в Facebook.
Марина Карелина работает директором в принадлежащем ее семье отеле "Парк Сити". Депутат — супруга бизнесмена Александра Карелина, известного близостью к бывшим властям Челябинска, особенно к арестованному 30 сентября экс-главе мэрии Сергею Давыдову. В 2014 году она впервые избралась по Центральному округу №5, это было при бывшем сити-менеджере. Затем она вошла в число семерых депутатов, делегированных из райсобрания в городскую Думу.
Депутат организовала женскую футбольную команду "ФИФА74". Коллеги отмечают ее за выдающуюся внешность и элегантность в одежде. Однажды она пришла на заседание в глубоком декольте и туфлях с золотыми каблуками, чем вызвала фурор.
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