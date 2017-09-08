Российский космонавт показал, как выглядит ураган "Ирма" с орбиты МКС

Ураган "Ирма", вид из космоса. Фото: Сергей Рязанский, vk.com/sergeyiss. Ураган "Ирма", вид из космоса. Фото: Сергей Рязанский, vk.com/sergeyiss. Ураган "Ирма", вид из космоса. Фото: Сергей Рязанский, vk.com/sergeyiss. Ураган "Ирма", вид из космоса. Фото: Сергей Рязанский, vk.com/sergeyiss.

"Говорят, что "Ирма" — один из самых сильных ураганов, что когда-либо формировались в Атлантическом океане. В это легко верится, даже когда наблюдаешь за стихией с высоты в 400 км над Землей", — написал космонавт в комментарии к фото.

Разрушительный ураган "Ирма" максимальной — пятой — категории уже опустошил территорию ряда стран Карибского бассейна. По данным метеорологов, скоро стихия достигнет севера Кубы. Затем ураган направится к юго-восточному побережью США и ударит по штатам Флорида, Джорджия и Южная Каролина, пишет bfm.ru.

Ураган "Ирма" уже накрыл острова в Карибском регионе, в том числе Гаити и Доминикану. Сейчас там находятся около 5 тысяч российских туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Известная барнаульская культуристка Аурика Тыргалэ и её муж и тренер Николай Буянов оказались практически в эпицентре мощного урагана "Ирма", который обрушился на побережье Атлантики. Спортсмены сейчас находятся во Флориде на острове Ки-Уэст, куда направляется ураган.

Спортсменка рассказала, что подготовка к урагану во Флориде идет полным ходом, люди взволнованы, но паники нет.

Ранее сообщалось, что после того, как ураган "Ирма" обрушился на небольшой карибский остров Барбуда, он буквольно ушел под воду.

Вслед за "Ирмой" на Анталнтику движутся еще два урагана — "Хосе" и "Катя". Такое происходит впервые за семь лет.

Факт

"Ирма" стала самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 300 км/ч.

Справка

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября.