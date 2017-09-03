Российский космонавт выложил в соцсети фото с орбиты арки Крымского моста

Арка Крымского моста из космоса. Фото: Сергей Рязанский. Арка Крымского моста из космоса. Фото: Сергей Рязанский. Арка Крымского моста из космоса. Фото: Сергей Рязанский. Арка Крымского моста из космоса. Фото: Сергей Рязанский. Арка Крымского моста из космоса. Фото: Сергей Рязанский.

На своей странице "ВКонтакте" космонавт Сергей Рязанский выложил фото из космоса: "За строительством моста через Керченский пролив следим и мы с борта Международной космической станции. В начале этой недели была установлена одна из самых сложных конструкций: железнодорожную арку весом в 6 тыс тонн подняли на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря.

На первых трех фотографиях ее как раз и видно, а последние две сделаны за несколько дней до установки арки. Прогресс на лицо ;)".

Конструкция представляет собой пролетное строение со сквозными главными фермами и аркой. Высота пролета составляет 45 м, а длина — 227 м. Ширина подмостового габарита составляет 185 м, а высота — 35 м.

Российские космонавты, работающие на борту МКС, регулярно публикуют свежие фотографии с борта международной станции, на которых видны разные этапы сооружения мостового перехода в Керченском проливе, пишет "РГ".

Факт

29 августа сухогруз "Святитель Алексей", следующий из Азовского моря в Черное, стал первым судном, прошедшим под железнодорожной аркой Крымского моста после возобновления движения по Керчь-Еникальскому каналу.

Справка

Сергей Рязанский — 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России. Ему присвоено звание Героя Российской Федерации. Рязанский трижды выходил в открытый космос, суммарная продолжительность выходов — 19 часов 48 минут.