Российский космонавт выложил в соцсети фото с орбиты арки Крымского моста

Российский космонавт Сергей Рязанский, работающий на борту Международной космической станции, опубликовал уникальные снимки строительства моста через Керченский пролив.
На своей странице "ВКонтакте" космонавт Сергей Рязанский выложил фото из космоса: "За строительством моста через Керченский пролив следим и мы с борта Международной космической станции. В начале этой недели была установлена одна из самых сложных конструкций: железнодорожную арку весом в 6 тыс тонн подняли на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря.
На первых трех фотографиях ее как раз и видно, а последние две сделаны за несколько дней до установки арки. Прогресс на лицо ;)".
Конструкция представляет собой пролетное строение со сквозными главными фермами и аркой. Высота пролета составляет 45 м, а длина — 227 м. Ширина подмостового габарита составляет 185 м, а высота — 35 м.
Российские космонавты, работающие на борту МКС, регулярно публикуют свежие фотографии с борта международной станции, на которых видны разные этапы сооружения мостового перехода в Керченском проливе, пишет "РГ".
Факт
29 августа сухогруз "Святитель Алексей", следующий из Азовского моря в Черное, стал первым судном, прошедшим под железнодорожной аркой Крымского моста после возобновления движения по Керчь-Еникальскому каналу.
Справка
Сергей Рязанский — 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России. Ему присвоено звание Героя Российской Федерации. Рязанский трижды выходил в открытый космос, суммарная продолжительность выходов — 19 часов 48 минут.
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