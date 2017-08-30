Российский лётчик Ярошенко надеется, что ООН поможет ему выйти из американской тюрьмы

"После стольких попыток вернуть меня на Родину единственный механизм, на который осталась надежда, — официальное обращение России в ООН. Это мой последний шанс вернуться к семье", — рассказал Ярошенко изданию.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова контактировала с его женой Викторией. Как рассказал летчик, после смерти своей матери он потерял надежду, однако обещания Москальковой "вновь вернуло его к жизни".

"Когда все правовые механизмы закончились, остается лишь надеяться на политическую волю. Ведь в рамках ООН были заложены основные международные принципы прав человека. И только эта организация способна вытащить Константина из тюрьмы", — рассказала Виктория Ярошенко.

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека, Москалькова может в ноябре выступить в ООН и поднять вопрос о возвращении Ярошенко на родину.

— Ноябрь — гипотетический месяц выступления Татьяны Москальковой в Нью-Йорке. Необходимо подождать ответа от Госдепартамента США или президента США Дональда Трампа. Сейчас трудно сказать, осуществится ли поездка, уверенности в этом нет, — рассказал пресс-секретарь Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

Справка

В 2010 году российский летчик был арестован в Либерии спецслужбами США по подозрению в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков. Российские правоохранительные органы считают, что Ярошенко был похищен. Летчика незаконно удерживали до 30 мая 2010 года без предоставления консульской и адвокатской помощи, подвергали насилию, издевательствам и пыткам.

Позднее его осудили на 20 лет лишения свободы. Американские власти отказались экстрадировать заключенного в Россию 2 мая 2017 года. Теперь единственным способом возвратить россиянина на Родину остается помилование его президентом США. Мать Константина обращалась к предыдущему главе Белого дома Бараку Обаме, а несколько месяцев назад отправила письмо и Трампу с просьбой о возвращении сына. До сих пор ответа от американской стороны не последовало.

Мать российского летчика была похоронена 10 мая в Ростове-на-Дону. Она скончалась после операции по удалению раковой опухоли. У мужчины на свободе остались жена и дочь.