Российский МИД озвучил условия для нормализации отношений с США

Для нормализации отношений с США необходимо убрать ряд "острых раздражителей", например, обратить принудительное изъятие дипломатической недвижимости России, произошедшее при администрации Барака Обамы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с замгоссекретаря США Томасом Шенноном, сообщает российский МИД.
"С российской стороны подчеркивалось, что для их нормализации требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией Барака Обамы", — отметил Рябков.
МИД России в своем официальном аккаунте в Facebook указывает, что администрация Барака Обамы нарушила дипломатический иммунитет объектов дипломатических представительств России в США.
Напомним, что в конце декабря 2016 года, по указу Обамы, 35 российских дипломатов объявили персонами нон грата. Эти меры Обама назвал ответными за якобы вмешательство РФ в выборный процесс в США.
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