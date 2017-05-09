Российский МИД озвучил условия для нормализации отношений с США

"С российской стороны подчеркивалось, что для их нормализации требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией Барака Обамы", — отметил Рябков.

МИД России в своем официальном аккаунте в Facebook указывает, что администрация Барака Обамы нарушила дипломатический иммунитет объектов дипломатических представительств России в США.

Напомним, что в конце декабря 2016 года, по указу Обамы, 35 российских дипломатов объявили персонами нон грата. Эти меры Обама назвал ответными за якобы вмешательство РФ в выборный процесс в США.