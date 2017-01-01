Российский МИД подготовил проект указа об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи

В проекте предусмотрено введение запрета на поставки из КНДР меди, никеля, серебра и цинка и их перевозку через территорию России. Исключения распространяются на закупки у Северной Кореи угля и железной руды, если в них не участвуют физические и юридические лица, ранее включенные в санкционные списки или связанные с ядерной программой страны.

Планируется также закрытие существующих филиалов банков Российской Федерации, которые действуют на территории КНДР под юрисдикцией России (кроме тех, что предназначены для оказания гуманитарной помощи), и выдворение за пределы России тех, кто работает в Российской Федерации от имени или по поручению любого финансового учреждения КНДР.

Кроме того, Северной Корее запрещается использование недвижимого имущества, находящегося в собственности или арендованного Пхеньяном на территории Российской Федерации для любых целей, кроме дипломатической или консульской деятельности. Указом также предусматривается ограничение числа банковских счетов граждан КНДР одним счетом на каждого аккредитованного в России дипломата и сотрудника консульства.

Также проектом оговаривается прекращение любого научно-технического сотрудничества с отдельными лицами или организациями КНДР "за исключением обменов в области медицины". В то же время сотрудничество в области ядерной науки, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники возможно с одобрения комитета Совета Безопасности ООН, пишет polit.ru.

В январе 2016 года Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы, а через месяц — о запуске ракеты. В ответ на эти испытания Совет Безопасности ООН пообещал ввести новые санкции против КНДР, приняв соответствующую резолюцию №2270 2 марта 2016 года.

30 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки в КНДР любого вида оружия, включая стрелковое.

Факт

Введение новых санкций вызвано резолюцией 2321 Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года о введении ряда ограничений в отношении КНДР в ответ на проведение ядерных испытаний.