Российский МИД считает Румынию угрозой для страны

"Все эти решения, эти планы представляют угрозу для России, и, естественно, они направлены, в первую очередь, против России. То, что это крайне осложняет взаимодействие и сотрудничество - это факт. Но вместе с тем надо сохранять и использовать те возможности, которые есть", — отметил он.

По словам дипломата, "со стороны Бухареста наблюдалась откровенная антироссийская, даже русофобская линия при вдохновенной реализации санкций и взахлеб антироссийской риторике".

"При этом у нас есть основы для сотрудничества, есть точки, на которые можно опереться для того, чтобы преодолеть эту неблагоприятную ситуацию в наших отношениях... И мы будем стремиться к тому, чтоб все-таки конструктивно взаимодействовать", — отметил Боцан-Харченко.