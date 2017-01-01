Российский МИД считает Румынию угрозой для страны

МИД РФ считает Румынию страной-форпостом, несущей угрозу для безопасности России, после появления на ее территории элементов противоракетной обороны США. Об этом в интервью "Интерфакс" заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко.
"Все эти решения, эти планы представляют угрозу для России, и, естественно, они направлены, в первую очередь, против России. То, что это крайне осложняет взаимодействие и сотрудничество - это факт. Но вместе с тем надо сохранять и использовать те возможности, которые есть", — отметил он.
По словам дипломата, "со стороны Бухареста наблюдалась откровенная антироссийская, даже русофобская линия при вдохновенной реализации санкций и взахлеб антироссийской риторике".
"При этом у нас есть основы для сотрудничества, есть точки, на которые можно опереться для того, чтобы преодолеть эту неблагоприятную ситуацию в наших отношениях... И мы будем стремиться к тому, чтоб все-таки конструктивно взаимодействовать", — отметил Боцан-Харченко.
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