Российский миллиардер продает виллу балерины Матильды Ксешинской

На французской Ривьере выставлена на продажу Villa Marizzina, которая принадлежала князю Андрею Романову и его супруге, балерине Матильде Ксешинской, пишет The Wall Street Journal.
На вилле есть семь спален, семь ванных комнат, дом оценен в 30 млн долларов. Как отмечает телеканал "Дождь", владелец вложил в реставрацию дома часть своего состояния, заработанного "на производстве вагонов". Девелопер рассказал, что до этого здание было в ужасном состоянии.
Князь Романов и Ксешинская купили виллу в 1913 году и жили в ней после эмиграции из России — с 1917 по 1929 годы. После этого они продали дом из-за долгов и переехали в Париж.
Осенью в России выйдет фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" об отношениях балерины с российским императором Николаем II. Вокруг фильма разгорелся скандал из-за депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она дважды просила генпрокуратуру проверить картину. Первый раз прокуратура не нашла оснований для проверки, на второй запрос — о законности бюджетных трат на фильм из Фонда кино — ведомство пока не ответило. Министерство культуры и многие общественные деятели вступились за фильм, отметив, что невозможно судить кино, которое еще даже не вышло, пишет znak.com.
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