Российский "народный" спутник сломался на орбите Земли

Первый российский краудфандинговый спутник "Маяк" вышел из строя на орбите Земли. У аппарата возникли проблемы со светоотражателем, сообщает ТАСС.
Рассматриваются две причины произошедшего — внешнее воздействие при выведении на орбиту или конструкторско-производственный брак. "Вполне может быть, что это мы что-то сделали неправильно, а может быть, случились какие-то проблемы при нашем выведении. Вся история запусков космических аппаратов складывается далеко не только из положительного опыта, однако даже из отрицательного результата запуска мы извлечем опыт для будущих проектов", — считает руководитель проекта Александр Шаенко.
По плану авторов проекта, после выхода на орбиту спутник должен был раскрыть солнечный отражатель в форме пирамиды, благодаря чему "Маяк" мог стать самым ярким после Луны объектом, видимым с Земли в ночное время, пишет ura.ru.
Факт
Средства для реализации проекта собирались на краудфандинговой платформе Boomstarter. В общей сложности поклонники проекта пожертвовали 1,5 миллиона рублей.
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