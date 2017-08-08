Российский "народный" спутник сломался на орбите Земли

Рассматриваются две причины произошедшего — внешнее воздействие при выведении на орбиту или конструкторско-производственный брак. "Вполне может быть, что это мы что-то сделали неправильно, а может быть, случились какие-то проблемы при нашем выведении. Вся история запусков космических аппаратов складывается далеко не только из положительного опыта, однако даже из отрицательного результата запуска мы извлечем опыт для будущих проектов", — считает руководитель проекта Александр Шаенко.

По плану авторов проекта, после выхода на орбиту спутник должен был раскрыть солнечный отражатель в форме пирамиды, благодаря чему "Маяк" мог стать самым ярким после Луны объектом, видимым с Земли в ночное время, пишет ura.ru.

Факт

Средства для реализации проекта собирались на краудфандинговой платформе Boomstarter. В общей сложности поклонники проекта пожертвовали 1,5 миллиона рублей.