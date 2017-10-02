Российский полковник умер от ранений, подорвавшись на фугасе в Сирии

Полковник Валерий Федянин скончался от ранений, полученных в Сирии, в Главном военном клиническом госпитале. Министерство обороны подтвердило информацию, пишет "Ъ".
22 сентября Валерий Федянин организовывал доставку российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии гуманитарной помощи в один из населенных пунктов провинции Хама. Под автомобилем, в котором находился российский офицер, взорвался фугас. Валерий Федянин получил множественные ранения и был оперативно доставлен из Сирии в Главный военный клинический госпиталь Минобороны России. Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось.
Полковник Федянин стал 39-м российским военнослужащим, погибшим с начала операции. Недавно во время минометного обстрела Дейр-эз-Зора погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов.
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