Российский посол умер в резиденции во время плавания в бассейне

Тело российского посла в Судане было обнаружено в бассейне его резиденции в Хартуме, сообщает AFP со ссылкой на суданских официальных лиц.
Посол России в Судане Миргаяс Ширинский скончался в среду в Хартуме, сообщил ранее Департамент информации и печати МИД РФ.
"Российский посол умер во время плавания в бассейне", — сообщил неназванный источник в полиции. "Согласно предварительному расследованию, он умер естественной смертью", — уточнил официальный представитель полиции Омар аль-Мохтар, пишет bfm.ru.
Версия уголовного преступления исключается.
Официального медицинского заключения пока нет, но в посольстве предположили, что причиной смерти дипломата мог стать инфаркт или инсульт.
МИД Судана направил соболезнования правительству и народу России в связи с кончиной посла в Хартуме Миргаяса Ширинского, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление суданского внешнеполитического ведомства.
Справка
Миргаяс Ширинский родился в 1954 году, в 1977 году окончил МГИМО, тогда же поступил на дипломатическую службу. В 1991-1993 годах занимал пост советника-посланника посольства в Йемене, с 1993 по 1996 год — генеральный консул России в Джидде (Саудовская Аравия).
В 2006-2013 годах Ширинский был послом в Руанде, в конце 2013 года назначен послом в Судане. В ноябре 2010 года Ширинскому был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.
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