Российский посол умер в резиденции во время плавания в бассейне

Посол России в Судане Миргаяс Ширинский скончался в среду в Хартуме, сообщил ранее Департамент информации и печати МИД РФ.

"Российский посол умер во время плавания в бассейне", — сообщил неназванный источник в полиции. "Согласно предварительному расследованию, он умер естественной смертью", — уточнил официальный представитель полиции Омар аль-Мохтар, пишет bfm.ru.

Версия уголовного преступления исключается.

Официального медицинского заключения пока нет, но в посольстве предположили, что причиной смерти дипломата мог стать инфаркт или инсульт.

МИД Судана направил соболезнования правительству и народу России в связи с кончиной посла в Хартуме Миргаяса Ширинского, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление суданского внешнеполитического ведомства.

Справка

Миргаяс Ширинский родился в 1954 году, в 1977 году окончил МГИМО, тогда же поступил на дипломатическую службу. В 1991-1993 годах занимал пост советника-посланника посольства в Йемене, с 1993 по 1996 год — генеральный консул России в Джидде (Саудовская Аравия).

В 2006-2013 годах Ширинский был послом в Руанде, в конце 2013 года назначен послом в Судане. В ноябре 2010 года Ширинскому был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.