Российский шахматист Карякин стал чемпионом мира по блицу

Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу, сообщает "Лента.ру".
Перед заключительным туром на первом месте шел норвежец Магнус Карлсен, опережавший россиянина на полбалла. В последней партии Карлсен сыграл вничью с венгром Петером Леко, а Карякин обыграл Баадура Джобаву (Грузия). Оба спортсмена набрали по 16,5 балла, но россиянин завоевал титул благодаря победе в очной встрече.
Чемпионат мира по блицу проходил в Дохе (Катар) с 26 по 30 декабря. Лучшей среди женщин стала шахматистка Анна Музычук (Украина). Второе и третье места заняли представительницы России — Валентина Гунина и Екатерина Лагно.
Норвежец Магнус Карлсен досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу, проходившему в Дохе (Катар), победителем которого стал россиянин Сергей Карякин. Во время торжественной церемонии действующий чемпион мира по классическим шахматам махнул рукой и ушел с мероприятия.
Факт
С 11 по 30 ноября в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Карякиным и Карлсеном. После 12 основных партий счет был ничейным, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.
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