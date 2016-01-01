Российский шахматист Карякин стал чемпионом мира по блицу

Перед заключительным туром на первом месте шел норвежец Магнус Карлсен, опережавший россиянина на полбалла. В последней партии Карлсен сыграл вничью с венгром Петером Леко, а Карякин обыграл Баадура Джобаву (Грузия). Оба спортсмена набрали по 16,5 балла, но россиянин завоевал титул благодаря победе в очной встрече.

Чемпионат мира по блицу проходил в Дохе (Катар) с 26 по 30 декабря. Лучшей среди женщин стала шахматистка Анна Музычук (Украина). Второе и третье места заняли представительницы России — Валентина Гунина и Екатерина Лагно.

Норвежец Магнус Карлсен досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу, проходившему в Дохе (Катар), победителем которого стал россиянин Сергей Карякин. Во время торжественной церемонии действующий чемпион мира по классическим шахматам махнул рукой и ушел с мероприятия.

Факт

С 11 по 30 ноября в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Карякиным и Карлсеном. После 12 основных партий счет был ничейным, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.