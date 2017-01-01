Российский турист погиб в ДТП с мотоциклом в Таиланде

Российский турист погиб в Паттайе после того, как в него на большой скорости врезался мотоцикл, передает ТАСС со ссылкой на полицию провинции Чонбури.
По данным полиции, авария произошла глубокой ночью. 25-летний мужчина в компании еще двух человек переходил дорогу, когда в него на большой скорости врезался мотоциклист. Россиянин скончался на месте, уточнили в полиции.
Водитель мотоцикла и его пассажир получили ранения и госпитализированы. По предварительным данным, они также являются иностранцами, однако личность их пока не установлена.
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