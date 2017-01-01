Российский турист погиб в ДТП с мотоциклом в Таиланде

По данным полиции, авария произошла глубокой ночью. 25-летний мужчина в компании еще двух человек переходил дорогу, когда в него на большой скорости врезался мотоциклист. Россиянин скончался на месте, уточнили в полиции.

Водитель мотоцикла и его пассажир получили ранения и госпитализированы. По предварительным данным, они также являются иностранцами, однако личность их пока не установлена.