Российский турист умер в турецком отеле после обморока

Постоялец одного из отелей турецкого курорта Кемер (район Бельдиби), прибывший на отдых из России, скончался в местной больнице.
45-летний Виктор Кондрашенко ощутил недомогание и потерял сознание, находясь в номере, сообщает РИА Новости.
Проблемы со здоровьем возникли у россиянина ночью: он начал дышать тяжело и с хрипами, пишет "Российская газета". Жена, приехавшая на отдых вместе с ним, вызвала скорую помощь.
Медики забрали Кондрашенко в больницу, но несмотря на все усилия реаниматологов, он скончался, так и не придя в сознание. Ранее он перенес два сердечных приступа и операцию по стентированию сердца.
Сейчас тело россиянина находится в Институте судебно-медицинской экспертизы Антальи, сотрудники которого установят точную причину смерти, пишет polit.ru.
За последнее время в Турции по разным причинам умерли несколько туристов из России. Последний подобный случай произошел накануне в Аланье — там утонул 68-летний Николай Кудинов. Другие отдыхающие заметили, что пенсионер тонет, и вытащили его из воды, после чего попытались откачать, но безуспешно.
В середине августа жительница Сургута Кристина Максимюк, прибыв на отдых в Анталью, в первый же день отпуска перенесла инфаркт и впала в кому. На протяжении порядка 10 дней с Росавиацией решался вопрос о транспортировке женщины, однако после доставки в Россию она скончалась. Сестра туристки обвинила турецких врачей в том, что пациентка не получила от них реальной медицинской помощи.
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