Российский ученый предсказал начало нового ледникового периода на Земле

Погода начала третьего тысячелетия очень похожа на то, что было на планете в начале второго тысячелетия. Кроме того, так же, как и после эпохи Средневековья наступил малый ледниковый период, это может произойти на планете уже в ближайшие десятилетия.

"Геофизика изучает распределение температуры в недрах и на основании этого может делать выводы о том, как менялась температура на поверхности. В климате присутствует хаотичность, особенно это касается коротких временных отрезков, — рассказал геофизик, доктор геолого-минералогических наук Уральского отделения РАН Дмитрий Демежко. — Я могу с уверенностью сказать, какой климат будет на планете через 20 тысяч лет, но я не могу дать прогноз, что станет через 20 лет. Никто не сможет дать прогноз на краткосрочный период. Простой пример, все синоптики, которые весной обещали в 2017 году аномально жаркое лето, ошиблись. Все до одного ошиблись".

Температура за последнюю тысячу лет сильно менялась. Видно, как после потепления "Средневекового климатического оптимума" наступил малый ледниковый период. С начала XX века температура начала расти, и сейчас она стала приближаться к показателям начала прошлого тысячелетия.

Если взять климат за последние 10 тысяч лет, то картина выглядит так: на фоне повышения температуры последнего периода, она почти все время понижалась, пишет ura.ru.