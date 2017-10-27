Российский вертолет с учёными упал в море у берегов Норвегии

Спасательную операцию координирует северонорвежское подразделение спасательного центра. Работы ведутся ночью, их усложняют непростые погодные условия. В готовности находятся спасатели МЧС России.

Руководитель работы координационного спасательного центра по Северной Норвегии Туре Хонгсет сообщил о том, что спасатели нашли предположительное место крушения. "В зоне поисков обнаружено место, где запах разлившегося горючего сильнее всего, а со дна поднимаются пузыри воздуха. Сонар одного из судов также показывает наличие на дне крупного объекта. Это может говорить о том, что в этом месте лежит вертолет или его крупный обломок", — заявил Хонгсет.

Глубина в этом месте достигает 200–250 м. Дно собираются изучить с помощью беспилотной субмарины.

Вертолет Ми-8 следовал из поселка Пирамида в шахтерский поселок Баренцбург. В 15:35 по местному времени (16:35 мск) в спасательный центр поступило сообщение о том, что вертолет пропал, 10 минут спустя губернатор Шпицбергена подтвердил факт катастрофы. Связь с вертолетом пропала во время снегопада, российские пилоты не подавали сигнал бедствия. На воздушном судне не сработал аварийный радиомаяк.

По факту крушения Следственный комитет России на транспорте возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель более двух человек.