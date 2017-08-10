Российский военный самолет пролетел над Белым домом и Пентагоном

Самолет ВКС России пролетел над закрытыми объектами в Вашингтоне: над Капитолием, Белым домом, Пентагоном и бункером американского правительства, расположенным под столицей США. Видео этого полета опубликовал сайт RT.

Как рассказали в Пентагоне, военный Ту-154 осуществлял согласованый с США полёт в рамках договора по открытому небу.