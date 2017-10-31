Российский юноша в Осло "смастерил" бомбу и установил ее в центре города

Сегодня, 12:25.
Происшествия

17-летний россиянин пробудет девять месяцев в норвежской тюрьме за изготовление взрывного устройства и его установку в центре Осло, сообщает Reuters.

Изъятие боеприпасов у дебошира.
Изъятие боеприпасов у дебошира. Фото: 22.мвд.рф.

Обвинение просило для молодого человека два года тюрьмы. Обвиняемый все обвинения отрицал и заявлял, что хотел взорвать бомбу в лесу недалеко от своего дома.

Однако следствие установило, что молодой человек установил бомбу в центре Осло, когда там было многолюдно.

По данным обвинения, россиянин посещал исламистские сайты, а также хранил у себя изображения казней заложников членами группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), пишет polit.ru.

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