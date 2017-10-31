Российский юноша в Осло "смастерил" бомбу и установил ее в центре города

Обвинение просило для молодого человека два года тюрьмы. Обвиняемый все обвинения отрицал и заявлял, что хотел взорвать бомбу в лесу недалеко от своего дома.

Однако следствие установило, что молодой человек установил бомбу в центре Осло, когда там было многолюдно.

По данным обвинения, россиянин посещал исламистские сайты, а также хранил у себя изображения казней заложников членами группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), пишет polit.ru.