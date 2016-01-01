Фотофакт. Российское посольство потроллило Обаму снимком хромого утенка

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Сегодня, 10:58.
Политика

В ответ на высылку 35 российских дипломатов из США посольство РФ в Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter картинку хромого утёнка и назвала администрацию Барака Обамы "незадачливой".

Барак Обама.
Барак Обама. Фото: Official White House(www.whitehouse.gov), by Pete Souza.

Из сообщения посольства РФ в Великобритании:

Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе Холодной войны. Все, в том числе американцы, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации.

Напомним, что по поводу этого демарша госдепа США сенатор Константин Косачев назвал администрацию Обамы "политическим трупами", а официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала команду действующего президента США "озлобленными неудачниками.

29 декабря стало известно о том, что Госдеп  высылает 35 российских дипломатов за действия, не соответствующие их статусу. Кроме того, как сообщили американские СМИ, и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эту меру американские власти назвали "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

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