Фотофакт. Российское посольство потроллило Обаму снимком хромого утенка

В ответ на высылку 35 российских дипломатов из США посольство РФ в Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter картинку хромого утёнка и назвала администрацию Барака Обамы "незадачливой".
Из сообщения посольства РФ в Великобритании:
Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе Холодной войны. Все, в том числе американцы, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации.
President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 декабря 2016 г.
Напомним, что по поводу этого демарша госдепа США сенатор Константин Косачев назвал администрацию Обамы "политическим трупами", а официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала команду действующего президента США "озлобленными неудачниками.
29 декабря стало известно о том, что Госдеп высылает 35 российских дипломатов за действия, не соответствующие их статусу. Кроме того, как сообщили американские СМИ, и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эту меру американские власти назвали "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".
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