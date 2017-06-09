Российское правительство с 1 июля ограничит рост тарифов ЖКХ

При повышении цен на жилищно-коммунальные услуги правительство РФ будет ориентироваться на уровень прогнозируемой инфляции, который в текущем году составит около 4%, сообщают "Известия".
Замминистра экономического развития Николай Подгузов заявил, что ограничение роста цен на тарифы ЖКХ с 1 июля будет применяться не только в отношении граждан, но и юридических лиц. "Такая тарифная политика в отношении инфраструктурных компаний и ЖКХ сохранится и в перспективе", — отметил чиновник.
Решение об ограничении цен было принято Федеральной антимонопольной службой после изучения прогноза Минэкономразвития на 2017—2019 годы. Согласно данным макроэкономистов, совокупный коммунальный платеж ЖКХ для граждан по прогнозу должен подорожать в пределах 4%.
"Инфляция по итогам года может составить 3,6—3,7%, а может 3,5% или 3,8%, а то и 4,1% — окончательный итог мы узнаем, когда год закончится. А тарифы приходится повышать уже сейчас. Важно, чтобы повышение не выходило слишком далеко за рамки намеченной в качестве ориентира величины, иначе оно само будет влиять и на результат по инфляции", — рассказал эксперт-аналитик Алексей Калачев, пишет ura.ru.
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