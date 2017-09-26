Российское правительство отменит устаревшие требования к бизнесу

Таким образом снизится финансовая нагрузка предпринимателей, рассказал "Известиям" министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

"Требования к предпринимателям вытекают из региональных нормативно-правовых актов. Это означает, что регионы должны начинать работу по ревизии законов, которые устанавливают обязательные требования, и это будет для них задачей на 2018–2019 годы. Это ядро для работы с прокуратурой и с поднадзорными субъектами", — сообщил министр.

В проектном офисе программы по реформе контроля и надзора рассказали, что уже есть первый список из 20 требований к бизнесу в сферах гражданской авиации, розничной торговли и производстве продуктов питания, которые предлагают пересмотреть. Так, в сфере розничной торговли власти планируют отменить требования, препятствующие получению лицензии на торговлю спиртными напитками.

Отмена всех 20 ограничений позволит предпринимателям экономить до 6 млрд рублей в год, отмечают эксперты, пишет bfm.ru.