Российское правительство потребовало госкомпании отчитаться о "дочках" за границей

Документ, утвержденный еще 25 августа, направлен представителям интересов России в госкомпаниях и обязывает их в течение 10 дней инициировать заседания совета директоров, включив вопрос о таких активах в повестку.

Свои отчеты госкомпании должны направить в Минэкономразвития в течение 30 дней с момента получения директивы — к концу сентября.

Речь идет об активах, которые находятся на территории России, но владеют ими компании через иностранные юридические лица. Источник в Минэкономразвития сообщил изданию, что это поручение дано в рамках процесса деофшоризации и является попыткой выяснить, где компании оптимизируют налоги.

"После получения информации от компаний она будет структурирована, на ее основе будет подготовлен доклад в правительство о том, как можно повысить налоговые платежи компаний в бюджет", — отметил источник

Госкомпании имеют право создавать зарубежные "дочки", но в каждом отдельном случае может понадобиться обоснование необходимости владения через них активами в России, пишет polit.ru.