Российское правительство решило еще больше ужесточить правила проведения митингов

Появление законопроекта в правительстве объясняют статьей 18 закона "О собраниях…", которая предписывает органам власти "рассматривать по существу" адресованные им "вопросы, явившиеся причинами проведения публичного мероприятия". Сейчас организаторы акций не указывают эти вопросы, что "существенно осложняет взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления в процессе организации публичного мероприятия", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Новое правило разработано юристами правительства "в целях дальнейшего совершенствования механизмов реализации гражданами" конституционных свобод и прав.

"От свободы собраний и так почти ничего не осталось", — заявил изданию зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин, возглавляющий штаб протестных действий партии. Он не видит смысла в этом законопроекте, потому что заявки подаются не позже чем за 10 дней до проведения акций. "А всероссийские акции мы готовим месяц-полтора и за это время успеваем с органами власти обсудить все цели, причины, вопросы, — подчеркивает коммунист. — Правительство хочет узаконить еще одну "запятую", из-за которой при необходимости можно будет отказать в проведении митинга".

"На резолюции и при новых правилах никто не будет реагировать", — заявил лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Но у полиции, по его прогнозу, появятся "дополнительные полномочия: прекращать митинг или разгонять его, если кто-то из ораторов начнет выступать не по тем вопросам, которые были заявлены заранее", пишет znak.com.