Российское правительство увеличит секретные расходы

27 сентября ведомство опубликовало законопроект об уточнении параметров бюджета на 2017 год: из самого важного — инфляция на конец года составит лишь 3,2% (а не 3,8%), доходы подрастут на 41,5 млрд руб. по сравнению с текущей версией бюджета, а расходы увеличиваются на 125,7 млрд. В результате прогнозный дефицит бюджета возрастает на 84 млрд руб., до 2 трлн, или 2,2% ВВП.

Изменения в расходах легко прогнозировались по текущим кассовым планам Минфина — показателям сводной бюджетной росписи на 1 сентября.

Но обращает на себя внимание традиционное увеличение уровня секретности в бюджете ближе к концу года: в открытой части расходы сокращаются на 58,5 млрд руб., до 13,61 трлн руб., а закрытая часть увеличивается на 184,3 млрд руб.

Таким образом, исходя из общего уровня расходов в 16,72 трлн руб. доля секретных ассигнований в бюджете возрастет до 18,6% по сравнению с 17,7% по итогам летних поправок и 17% в изначальном законе о бюджете на 2017 год.

В каких сферах происходит наращивание закрытых расходов, сказать по представленным материалам Минфина невозможно, но обычно львиная доля секретных расходов приходится на оборону и безопасность. Например, в тексте законопроекта фигурирует новый пункт, согласно которому из зарезервированных средств могут быть направлены ассигнования в 3 млрд руб. по подразделу "Органы безопасности" на расходы ФСО, "связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности". В открытой части бюджета никаких изменений по подразделу "Органы безопасности" не предлагается, пишет bfm.ru.