Боксер Флойд Мэйуэзер-младший завершил карьеру после победы над Конором Макгрегором

Американский боксер-профессионал Флойд Мэйуэзер-младший после победы над бойцом ММА Конором Макгрегором заявил, что это был его последний бой в карьере, сообщает "Р-Спорт".
"Сегодня вечером, дамы и господа, был мой последний бой. Я выбрал подходящего партнера, чтобы "потанцевать", — цитирует боксера Lenta.ru
Нокаутировав Макгрегора, Мэйуэзер выиграл свой 50-й поединок и побил рекорд по количеству побед подряд. Ранее лучшие показатели были у тяжеловеса Рокки Марчиано, который с 1947 по 1955 годы одержал 49 побед и не потерпел ни одного поражения.
Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел 27 августа по правилам бокса и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде.
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