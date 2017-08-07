Российского священника поймали в белорусском борделе с проститутками

Задержанный в Белоруссии священник из России отец Николай (в миру Николай Киреев) подозревается в сутенерстве.
Об этом сообщила в своем Facebook официальный представитель областного управления Следственного комитета Белоруссии Светлана Захарова.
Полиция подозревает 39-летнего священника в том, что он прибыл в Белоруссию, чтобы переправить девушек низкой социальной ответственности на соответствующую работу в России. Основанием для таких подозрений послужили материалы, "поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел Витебска", — пишет Захарова.
Витебская полиция накрыла притон с проститутками, в котором находился батюшка, напоминает "телеканал 360".
Священника нашли из-за обращения в полицию его жены, которой тот забыл сообщить о своем отъезде. Отправляясь в поездку 2 августа, батюшка сказал служителям храма, что едет в монастырь в подмосковной Истре, пишет ura.ru.
Задержанный священник — из Храма святых апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области.
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