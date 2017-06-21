Россию на европейском уровне признали нетолерантной к геям

Основатель движения московского гей-прайда Николай Алексеев и ЛГБТ-активисты Николай Баев и Алексей Киселев получили удовлетворение своих жалоб на Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Как сообщает Интерфакс, Страссбургский суд признал Российскую Федерацию нарушившей две статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: 10-ю (право на свободу выражения мнений) и 14-ю (запрет дискриминации). Таким образом суд удовлетворил жалобу активистов отечественного ЛГБТ-движения, которые привлекались в России к ответственности за популяризацию нетрадиционных отношений и гей-пропаганду в Рязани, Архангельске и Петербурге.
В министерстве юстиции России решение ЕСПЧ подвергли критике и пообещали обжаловать вердикт. "Это не первая ситуация за годы нашего членства в Совете Европы, когда ЕСПЧ принимает, прямо говоря, политически мотивированные решения в отношении России. Все это говорит об ангажированности Страсбургского суда", - уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По мнению некоторых общественных деятелей, несмотря на то, что российских представителей ЛГБТ поддержал Страсбург, на родине для них мало что изменится.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.