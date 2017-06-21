Россию на европейском уровне признали нетолерантной к геям

Как сообщает Интерфакс, Страссбургский суд признал Российскую Федерацию нарушившей две статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: 10-ю (право на свободу выражения мнений) и 14-ю (запрет дискриминации). Таким образом суд удовлетворил жалобу активистов отечественного ЛГБТ-движения, которые привлекались в России к ответственности за популяризацию нетрадиционных отношений и гей-пропаганду в Рязани, Архангельске и Петербурге.

В министерстве юстиции России решение ЕСПЧ подвергли критике и пообещали обжаловать вердикт. "Это не первая ситуация за годы нашего членства в Совете Европы, когда ЕСПЧ принимает, прямо говоря, политически мотивированные решения в отношении России. Все это говорит об ангажированности Страсбургского суда", - уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению некоторых общественных деятелей, несмотря на то, что российских представителей ЛГБТ поддержал Страсбург, на родине для них мало что изменится.