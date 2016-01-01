Росстат: инфляция в России за 2016 год замедлилась до рекордного минимума

По сравнению с декабрем 2015 года (по данным на 19 декабря) уровень инфляции — 5,3%. При этом, в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года инфляция составила 12,9%. По расчетам Счетной палаты, при сохранении роста потребительских цен уровень инфляции может составить в декабре 0,5%, а с начала года — 5,5%.

Рост цен на продовольственные товары в ноябре 2016 года сложился на уровне 4%, что на 8,7% ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года (12,7%), пишет Regnum.

В ноябре 2016 году высокий рост цен по сравнению со средним по продовольственным товарам уровнем отмечался по сливочному маслу — на 16,7% (в аналогичном периоде 2015 году прирост цен составил 9,6%), по крупам и бобовым — на 7% (15,3%), рыбе и морепродуктам — на 8% (20,3%), молоку и молочной продукции — на 7,9% (10,3%), хлебу и хлебобулочным изделиям — на 5,5% (12,3%).

В ноябре текущего года непродовольственные товары подорожали на 6,2%, что на 7% ниже, чем в соответствующем периоде 2015 года (13,2%).

Рост цен и тарифов на услуги в ноябре 2016 года составил 4,6%, что почти на 5% ниже, чем в ноябре 2015 года.

Официальный прогноз по инфляции в РФ на текущий год, который заложен в закон о бюджете, составляет 5,8%. При этом ранее Минэкономразвития понизило прогноз до 5,6%. По словам главы Минфина Антона Силуанова, темпы роста цен по итогам года могут быть еще ниже — около 5,5%.