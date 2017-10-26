Рост есть, оптимизма — нет. Что мешает алтайской промышленности набрать обороты

"Везем черт знает каким способом"

Текущий год — самый плохой за последние пять лет для "Барнаульского станкостроительного завода". Об этом сообщил гендиректор холдинга Виктор Яшкин. По его прогнозам, входящие в холдинг предприятия в 2017 году выпустят продукции на сумму 3,5–3,6 млрд рублей и получат 350–400 млн прибыли.

"Объемы неплохие, рентабельность хорошая, но по сравнению с показателями прошлых лет эти цифры не впечатляют. В 2016 году мы были близки к отметке 6 млрд рублей", — объяснил Яшкин.

По его словам, на рынке вырос спрос на грузоподъемные механизмы, теплообменники, цепи и другие изделия холдинга, но возникли затруднения с реализацией основной продукции — боевых, охотничьих и спортивных патронов. На их долю приходится 80% от объемов выручки "Барнаульского станкостроительного завода".

Сложности Виктор Яшкин объясняет логистическими проблемами, вызванными новым пакетом санкций против России (большую часть патронов завод отправляет на экспорт).

"Все, что отправляем морем, идет через порт Гамбург. Но там запретили транзит российских товаров, — рассказал Яшкин. — Стало сложно работать, приходится искать обходные пути. Например, в Италию везем продукцию черт знает каким образом: через Санкт-Петербург и далее по Северному морю. Это дополнительные временные и финансовые издержки".

С начала года и до 7 ноября "Барнаульский станкостроительный завод" сократит порядка 400 человек. Именно столько холдинг дополнительно набрал в 2014–2016 годах.

С логистическими проблемами из-за санкций столкнулся и "Алтайский трансформаторный завод" ("Алттранс"). "Мы везли в этом году итальянскую линию через север Германии и Санкт-Петербург: через Украину пути нет", — рассказал гендиректор предприятия Александр Карлов.

Благодаря тому что "Алттранс" пробился в число поставщиков для "Роснефти", предприятие ожидает рост объема производства по итогам 2017 года на 10%. Завод даже набрал 80 сотрудников и увеличил численность персонала до 561 человека.

"Работаем вроде неплохо, но развитию мешает низкий горизонт планирования, всего 1,5–2 месяца, — посетовал Александр Карлов. — Также есть большие проблемы по части расчетов со структурами “Россетей”: энергетики по 200–300 дней не оплачивают поставленные трансформаторы. Приходится выбивать деньги через арбитражные суды".

Компании "Трубопласт-А" с рынками сбыта везет меньше — гендиректор Александр Атабаев рассказал, что его предприятие никак не может победить в тендерах на поставку труб. "Конкурсные процедуры носят имитационный характер: даже если мы предлагаем самую низкую цену и выполняем все другие условия, побеждают все равно структуры, близкие к организатору тендера", — заявил Атабаев.

Неудачи в корпоративном сегменте производитель труб компенсирует в розничном. "По сравнению с прошлым годом идем ухо в ухо" — так охарактеризовал Александр Атабаев динамику развития компании.

Не благодаря, а вопреки

Некоторые предприятия смогли нарастить объемы производства, несмотря на сложную конъюнктуру рынка. В их числе — барнаульский производитель изоленты "Полимерпласт". 37% продукции компания поставляет на экспорт, и один из крупнейших потребителей — Азербайджан — в 2017 году столкнулся с финансовыми трудностями, объем заказов из этой страны упал. Однако предприятие сумело компенсировать это падение.

"Мы стали поставлять товар в Казахстан и Украину. Сейчас цены пошли вверх, и из Азербайджана снова стали поступать заявки. Там изолентой гидроизолируют трубы, по которым транспортируют нефть и газ", — рассказал Олег Шелудяков, директор предприятия. По его словам, ожидаемый прирост выручки по году составляет 10%. В 2016 году компания приросла на 2–3%, а лучшим годом "Полимерпласта" был 2015-й, когда на волне импортозамещения фирма нарастила объем производства на 60%.

В похожей ситуации оказалось производство железобетонных изделий (ЖБИ) группы компаний (ГК) "Сибирь Контракт". Объемы строительства в 2017 году упали, сократился и спрос со стороны строителей. Однако входящему в состав группы комбинату ЖБИ удалось увеличить выпуск.

"Но этот рост меня не радует, — прокомментировал Юрий Фриц, гендиректор компании. — Единственная его причина в том, что в этом году остановили свою работу ЖБИ-заводы в Новоалтайске и Заринске. И перспективы не совсем понятные. С одной стороны, происходит снижение ставок по ипотеке. Но мы не замечаем серьезного роста спроса на жилье. Покупательная способность людей падает, люди закредитованы, экономическая ситуация не отличается стабильностью. Обнадеживающего мало".

По оценке Юрия Фрица, объем выпуска комбината ЖБИ в 2017 году вырастет не более чем на 5–7%.

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Источник: Алтайкрайстат.

Юрий Матвейко,

руководитель реготделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия":