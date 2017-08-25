Рост цен на бензин в России обогнал инфляцию в два раза

Цены на бензин в среднем по России две недели подряд растут на 0,1%. Цены на дизельное топливо остаются стабильными третью неделю подряд, сообщила Федеральная служба государственной статистики.
С начала года до 21 августа стоимость бензина выросла на 4,7%, дизельного топлива — на 3,9%. При этом общая инфляция составляет за тот же период 2,2%. Стоимость литра бензина в среднем составила 38,20 руб, средняя стоимость дизтоплива — 38,09 руб.
Как уточняет Росстат, в июле в 59 субъектах РФ отмечалось повышение потребительских цен на бензин, из них в Забайкальском крае — на 1,3%. Снижение цен на бензин на 0,1% было зарегистрировано в Пермском крае и в Кемеровской области. В Алтайском крае бензин в среднем стоит 36,60 руб, дизтопливо — 37,02 руб.
Производство бензина в России с 14 по 20 августа выросло в сравнении с предыдущим периодом на 2,1% — до 822,5 тыс. тонн.
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