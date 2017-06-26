"Ростех" не получал официального предложения "Алтайвагона" о вхождении в корпорацию

"Ростех" не получал официальных предложений от владельцев "Алтайвагона" о вхождении завода в состав госкорпорации. Об этом сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, пишут "Ведомости".
О вхождении "Алтайвагона" в "Ростех" сообщало правительство Алтайского края со ссылкой на вице-премьера региона Виктора Мещерякова. По его словам, если предприятие войдет в "Ростех", то оно будет производить стабильно определенный объем продукции, что облегчит работу властей с "Алтайвагоном".
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