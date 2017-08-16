Ростехнадзор проверит все объекты собственника сгоревшей в Новоалтайске автозаправки

По заявлению Сибирского управления Ростехнадзора, 14 августа 2017 года прокуратура Алтайского края согласовала внеплановую выездную проверку всех АГЗС (54 объекта), эксплуатируемых компанией. Информацию о проверках опубликуют. По данным ведомства, на территории газозаправочной автомобильной станции (III класс опасности) произошло возгорание газо-воздушной смеси в результате утечки газа из предохранительного клапана подземного резервуара.

В результате возгорания пострадали четыре человека, из них два посетителя и два работника близлежащего летнего кафе. Один человек скончался. Последствия аварии ликвидировали сотрудники МЧС Новоалтайска, аварийной службы филиала "Барнаулмежрайгаз" компании "Алтайкрайгазсервис".

Руководителю компании "Техногазсервис" было поручено создать экспертную группу по направлениям газораспределения и газопотребления, а также оборудования, работающего под избыточным давлением.

Несколько дней администрация паблика Barnaul22 жаловалась на поступающие им угрозы от владельца сгоревшего в Новоалтайске кафе "Алтай". Бизнесмен якобы требовал от активиста удалить из группы все публикации о ЧП.