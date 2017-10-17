"Ростелеком" готов выступить партнером проекта "Умный город" в Алтайском крае

С 2015 года "Ростелеком" внедряет аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", который является одной из составляющих проекта "Умный город". Отдельные направления АПК "Безопасный город" развиваются сегодня в 71 субъекте РФ, включая семь регионов Сибири.

Так, в начале текущего года в Горно-Алтайске "Ростелеком" за счет собственных инвестиций реализовал проект "Безопасные дороги" с установкой в регионе комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В Барнауле оператор дважды выигрывал конкурс администрации края на установку комплексов на наиболее оживленных перекрестках города. По данным ГИБДД Алтайского края, сегодня в местах установки камер не зарегистрировано ни одного случая со смертельным исходом, а количество нарушений в целом снизилось на 60%.

В рамках АПК "Безопасный город" в сентябре текущего года в Республике Алтай введена в опытную эксплуатацию "Система 112" (система сбора информации для экстренного реагирования). В Алтайском крае, где существует опасность затопления, "Ростелеком" поэтапно создает комплексную систему экстренного оповещения населения (КСЭОН). Алтайский край стал первым Сибирским регионом, в котором оператор связи внедрил интеллектуальную транспортную систему: автоматический весогабаритный контроль транспортных средств. В ноябре 2016 года стационарный пункт весового и габаритного контроля был организован по заказу "Алтайавтодора" в Залесовском районе, на 80-м км автодороги "Алтай – Кузбасс". Сейчас Алтайский филиал "Ростелекома" ведет монтажно-строительные работы на участке автодороги "Барнаул - Камень-на-Оби" по организации второго такого пункта.

Кроме систем безопасности автотранспорта, Системы "112" и весогабартиного контроля, АПК "Безопасный город" позволяет производить мониторинг коммунальной инфраструктуры, экологической безопасности, обеспечивать правопорядок на улицах, предупреждать чрезвычайные ситуации и т.д. В сентябре Алтайский филиал "Ростелекома" приступил к реализации проекта "Умный дом" в Барнауле. Пилотный проект предполагает установку систем видеонаблюдения в жилых домах по заказу физических лиц.

Выступая на Алтайском ИТ-Форуме с презентацией "Инициативы "Ростелекома" при построении "Умных городов"" руководитель направления департамента прикладных проектов макрорегиона "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Алексей Гусев рассказал об актуальности темы умных городов, тенденциях развития таких городов, принципах и участниках управления ими, а также перспективах участии самого оператора в проекте: "Ростелеком" готов принять участие в создании глобальной распределенной многоуровневой системы "Умный город", обеспечив сбор, хранение полученных данных, отраслевую и кросс-отраслевую аналитику, прогнозирование развития ситуаций и поведения отдельных объектов физической инфраструктуры, технических систем и социальных конгломераций, а также города в целом. Наша компания готова оперативно и качественно разрабатывать и внедрять интегрированную систему "Умный город" для любого региона и муниципалитета за счет использования собственной ИКТ-экспертизы, огромного опыта управления интеграционными проектами, а также наличия мощной телекоммуникационной инфраструктуры".

По словам Алексея Гусева, "Ростелеком" может выступить интегратором в реализации таких направлений построения "Умного города", как автоматизация уличного освещения, тепловых пунктов и общедомовых приборов учета, "умный домофон" (система вызова "112") система подъездного домового видеонаблюдения (мониторинг оперативной ситуации), видеонаблюдение и организация wi-fi-зон в местах массового скопления людей, автоматизация парковок, система управления транспортной инфраструктурой (мониторинг состояния дорог), "умный транспорт" (система управления транспортом и оплатой проезда), цифровизация и поддержка систем управления имуществом и землепользованием, мониторинг экологического состояния города, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов и других элементов "умного" города.

Мировой опыт показывает, что экономический эффект за счет снижения потерь и эффективного использования ресурсов в уже действующем "умном" городе может достигать 70%. Эффект от координации усилий всех участников управления "умным" городом – до 85 %. Социальная эффективность за счет роста удовлетворенности, активного вовлечения граждан в процесс управления "умным" городом может доходить до 80%.

Справка

"Умный город" – это инновационный город, который внедряет комплекс технических решений и организационных мероприятий, направленных на достижение максимально возможного в настоящее время качества управления ресурсами и предоставления услуг, в целях создания устойчивых благоприятных условий проживания и пребывания, деловой активности нынешнего и будущих поколений.