"Ростелеком" мобилизует бизнес на взлет

Число юридических лиц, которые помимо основных услуг "Ростелекома", подключили мобильную связь оператора, превысило пять тысяч. С начала года компания продала свыше 16 тысяч корпоративных сим-карт.
Вячеслав Куц,
заместитель директора макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком", директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:
Чем больше услуг заказывает клиент у одного оператора связи, тем дешевле они ему обходятся. Сегодня мы можем обеспечить бизнес всеми четырьмя услугами связи (телефония, интернет, ТВ, мобильная связь) а также допсервисами, включая облачные, для комплексного решения всех коммуникационных задач.
Наличие у "Ростелекома" собственных сетей фиксированной и мобильной связи позволяют бизнес-абонентам совершать бесплатные звонки внутри сети в 65 регионах России. Кроме того, компания разработала для корпоративных пользователей мобильной связи три дополнительных сервиса, которые превращают смартфон сотрудника в мобильное рабочее место. Это "Прямой городской номер", "Белый статический IP-адрес" и "Мобильный APN". С помощью новых услуг сотрудник получит полноценный доступ к корпоративным информационным ресурсам, поэтому даже в разъездах он может быть активным участником рабочих процессов.
В ближайшие несколько месяцев пользователям будут предложены мобильная коммерция с оплатой товаров и услуг при помощи лицевого счета, брендированные мобильные устройства с предустановленными приложениями "Ростелекома", рассрочка оплаты оборудования.
Рассрочка предоставляется ПАО "Ростелеком"
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