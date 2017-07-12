"Ростелеком" мобилизует бизнес на взлет

Вячеслав Куц,

заместитель директора макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком", директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:

Чем больше услуг заказывает клиент у одного оператора связи, тем дешевле они ему обходятся. Сегодня мы можем обеспечить бизнес всеми четырьмя услугами связи (телефония, интернет, ТВ, мобильная связь) а также допсервисами, включая облачные, для комплексного решения всех коммуникационных задач.

Напомним, что новая услуга "Ростелекома" заработала в ноябре прошлого года. Это дополнительный сервис для корпоративных клиентов телекоммуникационной компании, который в комплексе с любыми другими услугами "Ростелекома" (фиксированной телефонией, доступом в интернет, VPN или облачными сервисами), позволяет существенно экономить на связи.

Наличие у "Ростелекома" собственных сетей фиксированной и мобильной связи позволяют бизнес-абонентам совершать бесплатные звонки внутри сети в 65 регионах России. Кроме того, компания разработала для корпоративных пользователей мобильной связи три дополнительных сервиса, которые превращают смартфон сотрудника в мобильное рабочее место. Это "Прямой городской номер", "Белый статический IP-адрес" и "Мобильный APN". С помощью новых услуг сотрудник получит полноценный доступ к корпоративным информационным ресурсам, поэтому даже в разъездах он может быть активным участником рабочих процессов.

В ближайшие несколько месяцев пользователям будут предложены мобильная коммерция с оплатой товаров и услуг при помощи лицевого счета, брендированные мобильные устройства с предустановленными приложениями "Ростелекома", рассрочка оплаты оборудования.

Рассрочка предоставляется ПАО "Ростелеком"