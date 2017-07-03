"Ростелеком" на форуме "Электронная неделя на Алтае – 2017" представил проект по автоматизации библиотек

Платформа информационно-библиотечных центров (ИБЦ) "Ростелекома" – это комплексная автоматизированная информационная система, которая предназначена для создания региональной образовательной экосистемы и включает широкий функционал для организации электронного обучения. Платформа обеспечивает возможность унифицированного доступа и работы с различными типами электронного контента: учебники, книги, периодические издания, образовательные ресурсы. Продукт предназначен для школьников и студентов, педагогов, сотрудников региональных органов управления образованием, институтов развития образования и органов, ответственных за организацию повышения квалификации педагогических работников.

В 2016 году компания осуществила внедрение ИБЦ в системе образования Новосибирской области и Забайкальского края. В Новосибирской области также была протестирована возможность воспроизведения электронного контента на планшетных компьютерах в онлайн и офлайн режимах. С этой целью "Ростелеком" предоставил Министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области планшетные компьютеры для работы с электронными формами учебников, которые имели выход на платформу информационно-библиотечных центров. Это позволило педагогам и учащимся эффективно работать с образовательным ресурсом – читать, закачивать книги, транслировать контент и т.д.

Сегодня каталог доступного контента платформы насчитывает 1100 наименований электронных форм учебников из федерального перечня, более 500 книг художественной литературы, рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации, а также научно-популярные издания, словари и методические пособия.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":