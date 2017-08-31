"Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" организовал летние праздники в коттеджных поселках Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком".

Развлекательная программа в поселке "Октябрьский" проходила в парковой зоне в формате субботнего пикника. В поселке "Спутник" в воскресный день организаторы развернули несколько шатров с импровизированной сценой рядом с детской школой искусств. На площадках "Ростелекома" можно было отдохнуть на мягких пуфах, сфотографироваться с фирменным роботом Максом, собрать большие пазлы, бесплатно полакомиться сладкой ватой, покидать кольца или сделать вместе с аниматором фигурку из воздушного шара. Для активной детворы ведущие устроили веселый флешмоб, танцевальный батл, провели конкурс "Угадай мелодию", сыграли в "Принцессу, рыцаря и дракона", устроили викторину на знание информации об операторе связи. Пока дети развлекались, у взрослых была возможность получить консультацию по услугам компании, узнать о действующих скидках и акциях, оставить заявку на подключение к услугам.

Настоящим подарком для взрослых и детей стало выступление известных барнаульских вокалисток – Ольги Грушиной (группа "Groo") и Яны Козак (группа "Янки"), которые исполнили известные российские хиты. Самым смелым, умным и активным достались фирменные сувениры компании – блокноты, ручки, флешки, брелки, кружки, шоколадки. Победители викторины получили в подарок яркие сумочки.

В финале праздника состоялся розыгрыш призов. В каждом поселке были выбраны три победителя. За первое место "Ростелеком" вручил подарочный сертификат на подключение домашнего интернета и интерактивного ТВ. Призом за второе место стал подарочный сертификат на подключение к интерактивному ТВ. За третье место компания дарила портативные радиостанции.

Татьяна Меняйло,

заместитель директора филиала – директор по работе с массовым сегментом:

С жителями городских поселков мы дружим уже год. В ноябре 2016 года мы проводили зимние праздники в поселках Фирсова Слобода, Октябрьский и Лесной (Лесная Поляна). В мае этого года, с наступлением садово-огородного сезона, дарили кашпо с цветами жителям поселка "Октябрьский". Везде нас встречают по-доброму, благодарят за качественный интернет и домашнее ТВ, за детские праздники. И мы с любовью делаем свою работу и дарим праздник действующим и будущим нашим клиентам!

Напомним, в 2016 году "Ростелеком" построил оптическую инфраструктуру в семи поселках в пригороде краевой столицы. Это Фирсова Слобода, Фирсова Слобода-2, Запад 1 и 2, Лесной/Лесная Поляна, Спутник и Октябрьский. В каждый дом заводится индивидуальный оптический кабель, на базе которого предоставляются телефония, интернет, телевидение, а в перспективе – любые сервисы "Умного дома". Доступ к услугам имеют свыше 4,2 тыс. домохозяйств.

Узнать более подробную информацию и оставить заявку на подключение можно по телефону 8-800-200-80-34 или на сайте.

Услуги предоставляются при наличии технической возможности