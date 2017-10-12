«Ростелеком» ответил на заявления Алтайкомсвязи по поводу сельского Wi-Fi

- Согласны ли в "Ростелекоме" с тем, что проблема с корректировкой перечня сел, где реализуется проект УЦН в крае, существует? Для какого количества сел она актуальна? По каким причинам список сел нельзя пересмотреть?

- Заказчиком проекта "Устранение цифрового неравенства" является государство в лице Министерства связи и массовых коммуникаций. Перечень сел формировался при непосредственном участии муниципальной власти, проходил анализ и корректировку в администрации края, а затем направлялся на утверждение в Минкомсвязи.

Как исполнители работ по данному проекту мы в итоге получили от министерства перечень в количестве 257 малых сел. Повторю, что все вопросы по изменению, корректировкам этого перечня являются прерогативой министерства. Мы не пытаемся оспорить задачи, которые ставит перед нами государство, а принимаем их к исполнению.

Такая же ситуация и с размещением оборудования на опорах. Выбор, где будет находится коллективная точка доступа, согласовывался с администрациями сельских советов. Основным критерием была близость к услуге социальных и административных учреждений (администрации, почты, банка, сельского клуба и тд.), а также расположение дорог и учет мест массового скопления людей. В итоге в большинстве сел, попавших в проект, коллективные точки доступа Wi-Fi установлены либо будут установлены в центре села.

В ходе работ поступали вопросы от местной власти – можно ли достроить оптику до школ? Подчеркну, в рамках проекта УЦН и госконтракта на его реализацию школы не рассматривались. Проект УЦН – это, в первую очередь, возможность для жителей малых сел воспользоваться скоростным интернетом. Школы и другие объекты мы переключаем на оптику за счет собственных средств. Каждый запрос на подключение объекта к интернету рассматривается и просчитывается индивидуально.

Например, школа в село Новотроицк (Родинский район) от точки доступа находилась недалеко, к тому же в соседнем помещении к оптике уже было подключено почтовое отделение. Здесь техническое решение и затраты были минимальными.

Основные проблемы в других селах – согласования мест прокладки кабеля с различными ведомствами, стесненные условия проведения работ, расстояние, технические сложности и так далее. Но мы ведем работы по подключению школ и других социальных объектов к оптике, прорабатываем этот вопрос совместно с Управлением информационных технологий и связи Алтайского края.

По контракту мы не имеем права заводить оптику в село через нашу АТС. Точка коллективного доступа должна быть автономной. Поэтому мы достраиваем канал от установленной точки "wi-fi" до местной станции за счет своих средств. Затем частично модернизируем оборудование АТС, что позволяет нам в итоге увеличить пропускную способность каналов и качество связи для жителей этого села.

Мы уже сделали это в 12 малых селах, включенных в проект. Плюс к этому заводим оптические каналы в "попутные" села. К концу года заведем оптику в 14 таких сел и еще 12 сел у нас пока в работе. В результате в ближайшее время жители 26 сел (вне проекта УЦН) получат дополнительные возможности подключения интернета и интерактивного ТВ с хорошим качеством. По проекту мы построили более 600 км оптики, что уже качественно улучшит сетевую инфраструктуру в регионе.

Самое важное в проекте "Сельский Wi-Fi" – он дает перспективу дотянуться до каждого абонента. В Первомайском районе мы за счет собственных средств закупили оборудование беспроводного доступа в интернет (БШПД) для усиления сигнала и возможности подключения индивидуальных абонентов, протестировали его. Пока есть сложности – поступил запрет на ряд радиочастот со стороны Минобороны. Теперь мы думаем, как можно оптимально использовать разрешенные частоты, пробуем другие технологии.

Заведение оптики в малое село – это хороший задел, чтобы прорабатывать возможности охвата интернетом сельской местности. Сейчас, например, разработали ряд технических решений для подключения бизнес-клиентов от точки доступа Wi-Fi с помощью оптики.

В целом по краю у нас оптические каналы передачи данных заведены до АТС в 320 населенных пунктах, в 35 городах, райцентрах и ряде сел жители получают услуги по современной оптической технологии GPON (45% домохозяйств края).

- Максим Герасимюк сказал, что "сейчас есть еще большие вопросы, сможем ли мы решить с "Ростелекомом" вопрос инвестирования. По итогам 2017 года у нас должно остаться 157 не подключенных сел. Это серьезный объем ресурсов. Эта тема находится в процессе обсуждения". То есть возможна ситуация, что средства на реализацию программы в 2018 году не будут выделены?

- Выполнение работ, конечно, напрямую зависит от объема выделенных средств. Этот вопрос решается на уровне правительства. Сегодня, несмотря на изменение макроэкономических условий и недофинансирование, мы продолжаем строительство. В 2016 году построили и запустили 37 точек "wi-fi", в этом году – 24 точки. Сегодня услуга "Сельский wi-fi" запущена в 83 селах Алтайского края. Наш потенциал, технические возможности, позволяют подключить все оставшиеся 157 малых сел в утвержденные госконтрактом сроки при условии финансовой поддержки проекта (проект планируется завершить до конца 2018 года - прим. altapress.ru).

- Насколько востребованы точки доступа, установленные по УЦН в Алтайском крае?

- Сегодня в Алтайском крае услуга "Сельский Wi-Fi" (коллективная точка доступа в интернет со скоростью до 10 Мбит/с) предоставляется в 83 малых села. По плану подключений и объему уже "включенных" сел мы находимся на четвертом месте в Сибирском Федеральном округе после Красноярского края, Новосибирской и Омской областей, где количество подключенных сел выше ста.

С 01 января по 10 октября 2017 года в Алтайском крае состоялось 28901 сессий. Общий суммарный объем входящего и исходящего трафиков составляет 4,3 терабайта (Тб) трафика. Для сравнения: в Красноярском крае – 600 Гб (75 фильмов FullHD, прим. altapress.ru), в Новосибирской области – 6,2 Тб (775 фильмов в формате FullHD, прим. altapress.ru), в Омской области – 6,8 Тб.

Могу сказать, что рекордсменом по трафику в Алтайском крае сегодня является поселок Урожайный Павловского района, почти 6000 сессий и 351 Гб общего трафика. А также – поселок Правда Первомайского района (4153 сессии, 629 Гб) и поселок Тумановский Завьяловского района (523 Гб).

- Максим Герасимюк также сказал, что система авторизации в точке доступа Wi-Fi "слишком многоступенчатая и сложная". Действительно ли это так? Можете ли вы описать эту процедуру? Планируется ли ее упростить?

- Мы упростили процедуру авторизации еще в июне 2016 года. Подчеркну, что авторизация в зоне "Wi-Fi" предусматривает персонализацию данных клиента по требованию законодательства и является одним из способом повышения безопасности на случай терактов, преступлений и других ЧП. Раньше для доступа к коллективной точке "Wi-Fi" в малых селах нужно было в своем смартфоне/планшете зайти в настройки "wi-fi", выбрать раздел "RTopen", перейти в личный кабинет "Ростелекома", зарегистрироваться, выбрать в личном кабинете услугу "Универсальная услуга связи Wi-Fi" (УУС), заказать логин и пароль и получить их через СМС-сообщение.

Сейчас эта процедура также действует. Но, если для кого-то она покажется сложной, можно позвонить с домашнего телефона или уличного таксофона на горячую линию

"8-800-301-0035" и, сообщив оператору паспортные данные, заказать логин и пароль. Оператор проверит, есть ли услуга "Сельский Wi-Fi" в вашем селе, оформит заявку. После проверки персональных данных, логин и пароль придут ему по почте. Хочу подчеркнуть, что получить данные нужно всего один раз и ради этого можно и подождать, когда они придут по почте. И мы продолжаем думать и работать над тем, как еще упростить авторизацию, соблюдая при этом законодательство РФ.

В завершении хочу еще раз напомнить всем жителям края, что с 1 августа услуга "Сельский Wi-Fi" во всех регионах России предоставляется бесплатно.