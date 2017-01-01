"Ростелеком" подарил алтайскому санаторию оборудование для реабилитации детей с ДЦП

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Сегодня, 15:12.
Новости компаний

"Ростелеком" в рамках краевого благотворительного марафона "Поддержим ребенка" приобрел для Краевого психоневрологического детского санатория, расположенного в Барнауле, тренажеры для реабилитации детей с нарушениями двигательных функций различной степени тяжести.

6-летняя Вика после занятий на виброплатформе начала понемногу ходить.
6-летняя Вика после занятий на виброплатформе начала понемногу ходить. Фото: архив компании "Ростелеком".

По просьбе детского санатория компания приобрела опору для стояния (вертикализатор переднего типа), две виброплатформы и логопедическое зеркало.

Врач Д. Паршин показывает, как работает вертикализатор.
Врач Д. Паршин показывает, как работает вертикализатор.

Тренажеры помогают укреплять ослабленные мышцы, формировать правильное положение тела, вырабатывать новые двигательные навыки. Говорящее логопедическое зеркало предназначено для работы с артикуляцией. Оно позволяет ребенку слышать себя, контролировать речь и одновременно видеть работу мимической мускулатуры.

Занятия на поступившем накануне нового года оборудовании, начались в январе. 14 февраля на встрече с представителями компании главный врач Дмитрий Гармат рассказал о его назначении, а врач-невролог высшей категории Дмитрий Паршин с помощью пациентов санатория – восьмилетнего Артема и шестилетней Вики показал, как работают вертикализатор и виброплатформа и как дети с их помощью учатся ходить.

Руководитель Алтайского отделения РДФ Наталья Жмылева.
Руководитель Алтайского отделения РДФ Наталья Жмылева.

Дмитрий Гармат,
главный врач санатория:

Лечение больных ДЦП – сложный технологический процесс. В нем задействовано различное оборудование. Cейчас мы получили как раз то, что нам не хватало. Конечно, мы очень довольны! Уже есть положительные результаты, и это видно по нашим детям!

Дмитрий Паршин,
врач-невролог высшей категории:

К нам едут дети в возрасте до 14 лет со всего Алтайского края и других регионов страны. Поступившее оборудование позволит расширить и разнообразить процесс реабилитации. Для нас это дополнительная возможность сформировать и укрепить у ребенка двигательные навыки.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":

Помощь была оказана при поддержке Алтайского отделения "Российского детского фонда", с которым мы сотрудничаем больше 20 лет. Мы хотели, чтобы она была адресной и полезной конкретным детям. И сейчас рады, что пациенты психоневрологического детского санатория активно осваивают наши тренажеры и даже есть положительная динамика.

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