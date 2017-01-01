"Ростелеком" подарил алтайскому санаторию оборудование для реабилитации детей с ДЦП

По просьбе детского санатория компания приобрела опору для стояния (вертикализатор переднего типа), две виброплатформы и логопедическое зеркало.

Врач Д. Паршин показывает, как работает вертикализатор.

Тренажеры помогают укреплять ослабленные мышцы, формировать правильное положение тела, вырабатывать новые двигательные навыки. Говорящее логопедическое зеркало предназначено для работы с артикуляцией. Оно позволяет ребенку слышать себя, контролировать речь и одновременно видеть работу мимической мускулатуры.

Занятия на поступившем накануне нового года оборудовании, начались в январе. 14 февраля на встрече с представителями компании главный врач Дмитрий Гармат рассказал о его назначении, а врач-невролог высшей категории Дмитрий Паршин с помощью пациентов санатория – восьмилетнего Артема и шестилетней Вики показал, как работают вертикализатор и виброплатформа и как дети с их помощью учатся ходить.

Дмитрий Гармат,

главный врач санатория:

Лечение больных ДЦП – сложный технологический процесс. В нем задействовано различное оборудование. Cейчас мы получили как раз то, что нам не хватало. Конечно, мы очень довольны! Уже есть положительные результаты, и это видно по нашим детям!

Дмитрий Паршин,

врач-невролог высшей категории:

К нам едут дети в возрасте до 14 лет со всего Алтайского края и других регионов страны. Поступившее оборудование позволит расширить и разнообразить процесс реабилитации. Для нас это дополнительная возможность сформировать и укрепить у ребенка двигательные навыки.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":