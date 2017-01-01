"Ростелеком" подарил алтайскому санаторию оборудование для реабилитации детей с ДЦП

"Ростелеком" в рамках краевого благотворительного марафона "Поддержим ребенка" приобрел для Краевого психоневрологического детского санатория, расположенного в Барнауле, тренажеры для реабилитации детей с нарушениями двигательных функций различной степени тяжести.
По просьбе детского санатория компания приобрела опору для стояния (вертикализатор переднего типа), две виброплатформы и логопедическое зеркало.
Тренажеры помогают укреплять ослабленные мышцы, формировать правильное положение тела, вырабатывать новые двигательные навыки. Говорящее логопедическое зеркало предназначено для работы с артикуляцией. Оно позволяет ребенку слышать себя, контролировать речь и одновременно видеть работу мимической мускулатуры.
Занятия на поступившем накануне нового года оборудовании, начались в январе. 14 февраля на встрече с представителями компании главный врач Дмитрий Гармат рассказал о его назначении, а врач-невролог высшей категории Дмитрий Паршин с помощью пациентов санатория – восьмилетнего Артема и шестилетней Вики показал, как работают вертикализатор и виброплатформа и как дети с их помощью учатся ходить.
Дмитрий Гармат,
главный врач санатория:
Лечение больных ДЦП – сложный технологический процесс. В нем задействовано различное оборудование. Cейчас мы получили как раз то, что нам не хватало. Конечно, мы очень довольны! Уже есть положительные результаты, и это видно по нашим детям!
Дмитрий Паршин,
врач-невролог высшей категории:
К нам едут дети в возрасте до 14 лет со всего Алтайского края и других регионов страны. Поступившее оборудование позволит расширить и разнообразить процесс реабилитации. Для нас это дополнительная возможность сформировать и укрепить у ребенка двигательные навыки.
Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":
Помощь была оказана при поддержке Алтайского отделения "Российского детского фонда", с которым мы сотрудничаем больше 20 лет. Мы хотели, чтобы она была адресной и полезной конкретным детям. И сейчас рады, что пациенты психоневрологического детского санатория активно осваивают наши тренажеры и даже есть положительная динамика.
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